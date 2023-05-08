تقرير دولي: ارتفاع واردات الغذاء عبر الموانئ في مناطق الحكومة اليمنية بنسبة 33 بالمئة



قال تقرير دولي حديث إن واردات الغذاء إلى موانئ عدن والمكلا شهدت ارتفاعا كبيرا في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بمواني الحديدة الذي فتح مؤخرا.



وأوضح تقرير برنامج الغذاء العالمي عن الأمن الغذائي في اليمن صدر مطلع مايو الجاري "أن الواردات الغذائية إلى موانئ عدن والمكلا خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 33% في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في عدن والمكلا".



وأضاف "أن الواردات إلى موانئ الحديدة انخفضت بنسبة 30% عبر موانئ البحر الأحمر، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي".



وأشار التقرير "رغم الانخفاض في واردات المواد الغذائية في عموم الموانئ اليمنية بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، إلا أن الأسواق المحلية شهدت توفراً للمواد الغذائية الأساسية خلال الربع الأول من عام 2023".



شهدت واردات الوقود في موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، زيادة كبيرة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بفضل الهدنة التي يسرت دخول الوقود والغذاء إلى هذه الموانئ.



وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره "خلال الربع الأول من عام 2023، بلغ الحجم الإجمالي لواردات الوقود عبر مينائي الحديدة والصليف ما يقارب خمسة أضعاف مستواها في نفس الفترة من العام الماضي 2022".



جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي قررت منذ مطلع فبراير الماضي تحويل جميع الواردات إلى مناطق سيطرتها قسرا عبر موانئ الحديدة ضمن حرب اقتصادية ضد الحكومة، واستغلت اعلان الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي، لإجبار التجار في مناطقها.