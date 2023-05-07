سقطرى تعلن انتهاء الموسم السمكي ومنع اصطياد الأحياء البحرية السيادية

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت السلطات المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الأحد، بمنع اصطياد خيار البحر والاحياء البحرية السيادية الأخرى لانتهاء الموسم السمكي لهذا العام.

جاء ذلك خلال اجتماع للقطاع السمكي بالمحافظة برئاسة المحافظ رأفت الثقلي، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد المحافظ، أن القرار جاء للحفاظ على المخزون السمكي ويمنع العبث، مع دخول فصل الخريف الذي يمنع فيه الصيادين من ممارسة نشاطهم طيلة الأربعة الاشهر القادمة.

وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة لضبط المخالفين للقرارات المتخذة والغير ملتزمين بقانون ولوائح الاصطياد لاتخاذ بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة.