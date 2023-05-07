شكرا لبحثكم عن خبر مؤمن السقاف : الحاج ثروة وطنية وسياسية واخلاقية لاتقدر بثمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : نشر مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس دائرة الشباب والرياضة مؤمن حسن السقاف، منشور على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه : الدكتور صالح محسن الحاج .. تواجدت مع هذا الرجل الطاهر النظيف في لقائات تشاورية في المانيا وتلتها ورشة اخرى في الاردن ولقائات اخرى كثيرة ، لكن في تلك الدولتين كانت لي معه ذكريات لاتنسى حيث كنت انتظر دور الدكتور صالح في المداخلات حتى يدلو بدلوه .. فقد كنت استمتع كثيراً بما يطرحه من طرح موضوعي ومتزن وعقلاني اضافة الى الصدق في الحديث .. هذا الرجل ثروة وطنية وسياسية واخلاقية لاتقدر بثمن .. فهو مدرسة عاصرت اجيالاً كثيرة ومراحل متعددة .. وهو اب لنا جميعاً باسلوبه الجميل وروحه المرحه .. اسأل الله له التوفيق فهو إضافة حقيقية لأي موقع يتواجد فيه.

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