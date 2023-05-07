شكرا لبحثكم عن خبر مكتب التربية والتعليم عدن يصدر توجيهات للمديريات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي

وجهت قيادة مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، وفي نطاق التعاطي الجاد ، بحثا عن واقع مختلف ، يلامس اوضاع الطالب ، وكيف يمكن أن توفر له الأجواء المساعدة ، ليكون في مساحة طيبة تمر على واقع ما يعانه ف وضعية البلد.. كل مديرو الإدارات في المديريات الثمان ، بوجوب اتخاذ كل الإجراءات التي تكون عونا للطالب ، من خلال ما تفرضه اللوائح والانظمة المسيرة للاختبارات النهائية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2022 - 2023 م والتي تنطلق يوم 14 مايو الحالي.

وشدد التعميم الصادر من مدير مكتب التربية والتعليم بعدن ، د.نوال جواد ، لمديرو إدارات المديريات ، للقيام بما تنص عليه اللوائح ، لكل مديرو المدارس الثانوية ، ليكونوا عونا والتقيد بكل ما هو ملزم عليهم ، لتنفيذ مهامهم على خارطة مواعيد الامتحانات بالجدول المنزل.

وااكد التعميم أن أي اختلال من اي جهة كانت وكل من يخالف هذه التوجيهات يعرض نفسه للمساءلة القانونية!.

يذكر أن المكتب وجه أيضا ، أن على الطالب أن لا يدفع اي مبالغ مالية ، أثناء تسليمه رقم الجلوس ، وفي حال حصل شيء مختلف يتم إبلاغ المكتب.