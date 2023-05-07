شكرا لبحثكم عن خبر هيثم : الزامكي ثقافة خاصة اوصلت المغتربين لعقليات مرتعشة ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

علق الإعلامي الرياضي المعروف خالد هيثم على خبر نشر في موقع "أنباء عدن" حول إفادة مصادر مقربة من الاتحاد العام لكرة القدم عن قرار مرتقب يقضي بتوقيف الكابتن خالد الزامكي مدرب نادي وحدة عدن حالياً عن مهنة التدريب ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي خلال فترة الإيقاف بحجة إساءته للاتحاد.

وقال خالد هيثم :" الزامكي .. مدرب يمتلك كل الأدوات التي تحقق الغاية في المهمات بما لديه من ثقافة خاصة تقدم هويته وشخصيته .. اذا صح كلام الخزعبلات بنوايا في بيت اتحاد المغتربين .. يكون الموضوع وصل إلى حالة مرضية سكنت في كواليس عقليات مرتعشة .. كل الحب والتقدير .. ابن الزامكي.