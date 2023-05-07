شكرا لبحثكم عن خبر ايقاف خالد الزامكي من التدريب ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

علمت أسرة تحرير موقع "أنباء عدن" من مصادر مقربة من الاتحاد العام لكرة القدم عن قرار مرتقب يقضي بتوقيف الكابتن خالد الزامكي مدرب نادي وحدة عدن حالياً عن مهنة التدريب ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي خلال فترة الإيقاف بحجة إساءته للاتحاد.

يذكر أن الاتحاد العام لكرة القدم سبق وأن قام بتوقيف الكابتن شرف محفوظ بعام 2013م عن مهنة التدريب بسبب تصريحاته تجاه الإتحاد وقيادته والتي اعتبرها تتناقض مع قواعد الأخلاق الصادرة عن الاتحادين الدولي والآسيوي ، وكذلك المواد (4 فقرة 2) و(7) من النظام الأساسي للاتحاد.