شكرا لبحثكم عن خبر العبسي : مواهبنا دفنت بسبب المناكفات السياسية ! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :
علق الزميل الإعلامي الشاب حسين وليد العبسي على قرار الاتحاد العام لكرة القدم الذي قضى بإيقاف الاخوين / عبدالجبار سلام ( 4 ) سنوات وعبدالكريم الشرجبي لمدة ( 2 ) سنتين ومنعهما من ممارسة اي نشاط في كرة القدم على كافة المستويات، والتعميم الصادر بعدم التعامل مع الاخ / عبدالجبار سلام رئيس اللجنة المؤقتة لفرع الاتحاد بعدن سابقا.
وقال العبسي : نتمنى من الاتحاد العام لكرة القدم أن يحكم عقله ويعيد دوران عجلة الرياضة من جديد ، بعيداً عن المناكفات السياسية ، كم لاعب تحطم ، وكم من لاعب تدمر ، وكم من موهبة دفنت بسبب هذا الركود الرياضي والمناكفات السياسية ، نتمنى من القائمين على الرياضة الالتحام وتوحيد الصفوف ، يكفي هذا العبث ، نريد رياضة حقيقية سليمة خالية من المناكفات.
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