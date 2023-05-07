شكرا لبحثكم عن خبر العيسي يصدر قرارات قوية ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

أصدر الاتحاد العام لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد صالح العيسي، اليوم الأحد القرار رقم 14 للعام 2023 قضى بإيقاف الاخوين / عبدالجبار سلام ( 4 ) سنوات و عبدالكريم الشرجبي لمدة ( 2 ) سنتين ومنعهما من ممارسة اي نشاط في كرة القدم على كافة المستويات .

جاء ذلك إستناداً إلى النظام الأساسي للاتحاد العام لكرة القدم وفق المواد : ( 3 , 10 , 13 و 75 ) وفقاً لتقرير لجنة الإستئناف في الشأن ذاته .

وفي سياق متصل ، عمم الأتحاد إلى فروع الإتحاد وكافة الاندية .. بعدم التعامل مع الاخ / عبدالجبار سلام رئيس اللجنة المؤقتة لفرع الاتحاد بعدن سابقا .

وشدد الاتحاد : أن المخالف لذلك للتعميم “ سيتعرض للعقوبات المحدده في النظام الاساسي و نظام و قواعد الإتحادين الآسيوي والدولي “ .

واشار التعميم الى : “ يقتصر التعامل فقط مع اللجنة الإدارية الجديدة لفرع الاتحاد بعدن برئاسة الاخ / أكرم السياري .