شكرا لبحثكم عن خبر الجزيرة بطل اربعينية فقيد الوطن صالح السيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

حقق الفريق الكروي الأول في نادي الجزيرة بقيادة مدربه الكابتن مروان موسى، عصر اليوم الأحد، كأس أربعينية فقيد الوطن اللواء الركن صالح أحمد السيد مدير أمن محافظة لحج، بفوزه على نادي الروضة بهدف دون رد، بملعب الشهيد علي صالح باحبيب بمديرية البريقة، بالفعالية الكروية التي نظمها مدير الأنشطة الرياضية بمديرية البريقة فضل الراعي، برعاية ودعم مدير أمن محافظة لحج العميد طيار حسين أحمد الجنيدي.

الفعالية شهدت حضوراً رسمياً وجماهيرا غفيرا وفاء وتقدير لمن أوفى حياته في خدمة الوطن والدفاع عن اراضيه بعد مسيرة عطاء طويلة كان فيها واحد من ابرز الكوادر العسكرية التي كتبت اسمائها بحروف من ذهب في تاريخ الوطن.