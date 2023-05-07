شكرا لبحثكم عن خبر استمرار العمل بمشروع المسكن الملائم في المعلا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خاص -المركز الاعلامى م المعلا تفقد الاستاذ عبد الناصر عماد القائم بأعمال مدير عام مديرية المعلا ومعه المهندس محسن كنبل مدير الاشغال العامة م المعلا وبسام ثابت المهندس المشرف لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اعمال مشروع المسكن الملائم في مرحلته الثانية(١٧٠ شقة في شارع الشهيد مدرم)والممول من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية واشراف السلطة المحلية في المديرية والبرنامج الأممي. وفي الزيارة التفقدية اطلع العماد على سير عمل المشروع في بعض الشقق المستهدفة وسلالم عمارة مأرب. حضر الزيارة الاخ محمد عبدالغني عضو المجلس المحلي م المعلا وعهد الهاشمي مدير مكتب مدير عام المديرية.

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