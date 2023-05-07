شكرا لبحثكم عن خبر أعضاء مجلس رئاسة الانتقالي ورؤساء الدوائر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - - أنباء عدن :

تساءل الصحافي ماجد الداعري عن مصير الهيكلة التي ستجري في أروقة المجلس الانتقالي، والتي ستخرج بها نتائج حوار الانتقالي بعدن.

وقال الصحافي الداعري في تغريدة له: "أين وصلت هيكلة المجلس الانتقالي الجنوبي، ومتى تعلن نتائجها وأبرز التحديثات الهيئات والدوائر المضافة وهوية الشخصيات والتعيينات الجديدة المستوعبة على ضوء الهيكلة؟".

وأضاف الداعري بالقول: "ومن هي أبرز الكيانات والشخصيات الجنوبية المضافة إلى قوم قيادة المجلس.. وهل ستطال التغييرات أعضاء مجلس الرئاسة ورؤساء الدوائر؟".