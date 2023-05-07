شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفارة بلادنا في السودان تعلن إجلاء 450 شخصا من رعاياها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، بأن السفارة اليمنية في السودان، أجلت 450 شخصًا من الرعايا اليمنيين العالقين في السودان.

وقد أعلنت دولة جنوب السودان، في وقت سابق، أن طرفا الصراع في السودان اتفقاعلى هدنة 7 أيام.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني،، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز، السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.