صحة تعز: أكثر من تسعة آلاف حالة إصابة بالملاريا وحمى الضنك خلال أربعة أشهر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مكتب الصحة والسكان بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، اليوم الأحد، إصابة أكثر من تسعة آلاف شخص بالملاريا وحمى الضنك في المحافظة خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري.



وقال الإعلام الصحي في المحافظة، إنه تم (تسجيل ستة آلاف و600 حالة إصابة بوباء الملاريا في محافظة تعز؛ منها ثلاثة آلاف حالة مؤكدة) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي.



وأضاف في بيان مقتضب على تويتر: "تم تسجيل ألفين و413 حالة إصابة بوباء حمى الضنك".



ولم يُشر البيان إلى حالات الوفاة جراء الإصابة بتلك الأوبئة التي تواصل فتكها بأبناء المحافظة، وسط محدودية الإجراءات الحكومية للحد من انتشارها.



وتشهد عدداً من مديريات محافظة تعز انتشاراً واسعاً للحميات جراء انهيار المنظومة الصحية واستمرار الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي الإرهابية على المدينة منذ ثماني سنوات.