اخبار الخليج / اخبار اليمن

سيارة انقلبت من طريق جبلي.. وفاة عشرة أشخاص بحادث مروري مروّع في محافظة ريمة

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - توفى عشرة مواطنين وإصيب أخرين، اليوم السبت، في حادث مروري مروع؛ نتيجة تدفق سيول الأمطار الجارفة في مديرية كسمة بمحافظة ريمة.

وحسب مصادر إعلامية، "أن سيارة كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء انقلبت من أعلى منحدر جبلي في منطقة المصبحي، مركز مديرية كسمة، ما أدى إلى حدوث هذه الحصيلة الثقيلة من الضحايا، بينهم مصابين بجروح وكسور حالة بعضهم خطيرة".

وأضاف أن الحادث نتيجة تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة السير من وإلى المديرية، بينما تم إسعاف المصابين إلى إحدى مستشفيات محافظة الحديدة.

يأتي هذا بالتزامن مع أسبوع المرور العربي الذي تحتفل فيه عدد من الدول العربية بينها اليمن؛ للتوعية والتذكير بمخاطر الحواث المرورية وخسائرها المروعة البشرية والمادية، والحد منها.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا