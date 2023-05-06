شكرا لبحثكم عن خبر انتقالي حضرموت يشيد بخطوة استعادة منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اشادت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، بخطوة استعادة منفذ الوديعة.

واشاد الاجتماع الدوري لانتقالي حضرموت اليوم السبت، بموقف محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، لاستعادة سيطرة المحافظة على منفذ الوديعة وإدارة شؤونه؛ ويؤكد دعم القيادة المحلية للمجلس لتحركاته الرامية لتمكين أبناء المحافظة من السيادة على أرضهم والسيطرة على منافذهم والاستفادة من ثرواتهم.

وشدد خلال اجتماع الذي أقيم تحت شعار (الحوار الوطني.. حدث جنوبي مهم) على أهمية اللقاء التشاوري في العاصمة عدن، داعيا المشاركين فيه إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والارتقاء إلى حجم تطلعات وطموحات شعب الجنوب في الخروج بنتائج تسرع في استكمال أهداف تحرره وقيام دولته الفيدرالية المستقلة.