شكرا لبحثكم عن خبر البيض وباعوم والغريب .. قيادات المجلس الانتقالي الجديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عن تغييرات كبيرة ستجرى بالمجلس الانتقالي خلال الايام القادمة. وقالت مصادر بان التغييرات ستشمل قيادات بارزة بالمجلس بينهم هاني واحمد بن بريك والجعدي. واضافت:سيتم تعيين البيض نائبا لعيدروس الزبيدي وفادي باعوم رئيس الجمعية بدلا لبن بريك بينما الغريب قد يعين امينا عاما للمجلس.

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