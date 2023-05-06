اللواء المناضل/ محمود الصبيحي يلتقي شيخ مشائخ قبيلة كعللة الشيخ / علي الكعلولي

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يزيد بن سلمان - شبوة -
خاص
التقى صباح اليوم المناضل الوطني اللواء الركن / محمود الصبيحي وزير الدفاع الاسبق بمنزله بمديرية رأس العارة والمضاربة، بشيخ مشائخ قبيلة كعللة الشيخ /علي بن علي مهيوب الكعلولي .
وقد رحب اللواء / محمود الصبيحي بشيخ مشائخ قبيلة كعللة ،
كما تم مناقشة مجمل الاوضاع التي يعانيها ابناء وقبائل الصبيحة ،ودورهم الوطني في مختلف المراحل التى مر بها الوطن .واهمية تجسيد التلاحم والترابط القوي بين مختلف قبائل مديريات الصبيحة .
وقد اثنى الشيخ / علي بن علي مهيوب الكعلولي شيخ مشائخ قبيلة كعللة على الدور الوطني والنضالي للواء البطل / محمود الصبيحي وزير الدفاع الاسبق وصموده الاسطوري في السجون الحوثية لاكثر من ثمان سنوات ،ما يجعلنا والاجيال القادمة نستلهم من شخصيته الفذة ، دروسا حية تجسد مواقفه الوطنية الثابتة والتزامه لمهامه كقائد عسكري وسياسي من طراز الدرجة الاولى.
واضاف قائلا : اللواء محمود الصبيحي شخصية وطنية بحجم الوطن الكبير ولنا ان نفخر بها ونعتز بها نحن ابناء مديريات الصبيحة بشكل خاص والوطن بشكل عام.
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