مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بعدن يبارك إنعقاد اللقاء التشاوري الجنوبي الجنوبي

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يزيد بن سلمان - شبوة -

اصدر مجلس نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين بعدن ، بيانا صحفيا يوكد فيه ، تأييده ومباركتة ، لعقد اللقاء التشاوري الجنوبي الجنوبي للمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ،الذي تحتضنه العاصمة عدن حاليا.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في بيان له صدر اليوم ، وقوفه ومساندته لهذا اللقاء الذي تشارك فيه اطياف سياسيه من مختلف التوجهات السياسيه والفكرية ، و يعتبر هذا اللقاء خطوة إيجابية وجادة لتعزيز الثقة بين المكونات والقوى السياسية الجنوبية ، لرسم خارطة طريق لمستقبل الجنوب السياسي .

داعيا الجميع إلى المشاركه الجادة والفاعلة بما يساهم في تعزيز مبدأ التعدد السياسي والخروج برؤية سياسية موحدة تخدم وحدة الصف الجنوبي، وتعيد لنا وطننا الحبيب المسلوب ، منذ ما يناهز 30عاما وبحدود ماقبل العام1990م.

وعبر مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عن تمنياته للقاء التشاوري بالنجاح والخروج بنتائج تخدم مصلحة الجنوب والجنوبيين وتؤسس لقيام دولة فيدراليه .

صادر عن مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين / عدن

عنهم.. عبد الكريم الشعبي رئيس المجلس