مقتل مدنيين اثنين برصاص عناصر حوثية في حادثتين منفصلتين بالحديدة والجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مدنيان برصاص عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية في حادثتين منفصلتين بمحافظتي الحديدة (غرب)، والجوف (شمالي اليمن).



وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، الجمعة، إن عنصريين حوثيين أقدما على إطلاق النار على مواطن من أبناء قرية "الجنيدة" بعزلة نفحان في مديرية بيت الفقيه، جنوب شرق المحافظة، ومنعا إسعافه حتى فارق الحياة.



وأوضح في تغريدة على تويتر، أن عنصرين حوثيين يُدعيان "محمد حاتم"، و"وليد حكيم" أطلقا النار على المواطن "سلمان إبراهيم زوبر" أمام جمع من المواطنين، وتركوه ينزف حتى الموت.



وفي السياق، أقدمت عناصر حوثية في حاجز تفتيش بمدخل مدينة الحزم (مركز محافظة الجوف)، على قتل المواطن "هائل عبدالله الوداعي"، فجر الجمعة.



وقالت مصادر إعلامية وحقوقية، إن الوادعي الذي ينحدر من منطقة دماج بمحافظة صعدة ويعمل في بيع القات، قتل برصاص عناصر المليشيا بعد أن رفض تسليم سيارته وسلاحه الشخصي لتلك العناصر.



وتأتي الحادثتين ضمن جرائم وانتهاكات شبه يومية ترتكبها عناصر وقيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، بحق المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وسط صمت وتواطؤ دولي مُريب.

