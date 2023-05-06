شكرا لبحثكم عن خبر سطور في ذكرى استشهاد شيخ الشهداء اللواء علي ناصر هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يصادف اليوم السبت تاريخ 6 مايو 2023م الذكرى الثامنة لاستشهاد شيخ الشهداء القائد اللواء الركن العم علي ناصر هادي قائد المنطقة الرابعة الذي اسنتشهد تاريخ 8 مايو 2015م في منطقة التواهي بمدينة عدن في الجبهة الدافع عن مدينة عدن الذي لم يمنعه كبر سنة عن تأدية الواجب للدافع عن مدينة عدن حين هرب الجميع من مدينة عدن وتركوها دون قيادة عسكرية فمنهم من اتجه لخارج البلاد ومنهم من قال هذه الحرب لا تعنينا وفروا لقراهم

لكن هذا الرجل العجوز أبى أن يترك عدن رغم سنة فخرج من بيته إلى قيادة المعركة. بداية من إدارة أمن محافظة عدن بخورمكسر ولم يكن فيها عدا اللواء الشجاع محمد مساعد الأمير مدير أمن عدن وبعض ضباط الشرطة لا يتجاوز عددهم 10او 15 شخص فقط هذا ما رأيته بام عيني حينها في إدارة أمن محافظة عدن وكنت معه واخي الصغير ابنه سند علي ناصر هادي واخي الحبيب ابن خالي محمد علي القاهرة

صمد. شيخ الشهداء في خورمكسر ومع مجموعة من شباب خورمكسر. بعضهم لم يكونوا يعلموا التعامل مع السلاح الالي وصمد معهم يحاول تزويدهم بالسلاح والذخيرة. كل ما أمكنة ذلك وبعد ازدياد الحصار على خورمكسر طلبنا منه أن تغادر إلى المنصورة حيث لم تكن تحت سيطرة الحوثي وفيها المقاومة لكنه رفض وأبى بل إنه صرخ علينا ونعتنا بكلمات لن اترك عدن وشبابها وانسحب سوف ادافع عنها حتى انتصر أو استشهد

وبعد ضغط منا وتدخل القائد اللواء محمد مساعد الأمير تم الاتفاق ان يكون الانسحاب إلى المعلا والتواهي

وقام بترتيب شباب المقاومة عند مداخل مدينة المعلا من جولة ريجل وما بعدها نحو المعلا

وتركناه هناك وتحركنا بتاريخ 29 ابريل 2015م إلى مدينة المنصورة بعد أن أصبحت خورمكسر تقريبا سقطت بيد الحوثي

صمد الوالد شيخ الشهداء وحاول أن يحمي مدينة عدن عدن وفي جولة حجيف قبل دخول القوات الحوثية العفاشية إلى مدينة التواهي استشهد البطل شيخ الشهداء العم علي ناصر هادي

شيخ الشهيد اللواء علي ناصر هادي تقلد العديد من المناصب العسكرية المهمة

-قائد لواء 14 اكتوبر في مكيراس في الثمانينيات

-نائب قاائد الحرس الجمهوري

-قائد محور الخشعة في حضرموت

-قائد لواء 115 في محافظة الجوف

نسأل أن يتغمد شيخ الشهداء العم علي ناصر هادي بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته