شكرا لبحثكم عن خبر باكريت : العدالة والمساواة مستقبل دولة الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : نشرت الصفحة الرسمية لقناة عدن المستقلة في مواقع التواصل الاجتماعي منشور جاء فيه : حضرنا أولى جلسات اللقاء التشاوري للحوار الوطني الجنوبي في العاصمة عدن ، كانت مشاركة كبيرة من جميع محافظات الجنوب وتنظيم منقطع النظير هنيئا لنا جميعاً العرس الجنوبي في اليوم التاريخي. ( فدرالية ، عدالة ، مساواة ): مبادىء أساسية في الحوار الجنوبي ومستقبل الدولة المنشودة. الشيخ راجح باكريت - محافظ محافظة المهرة السابق #الحوار_الوطني_الجنوبي

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