شكرا لبحثكم عن خبر الصراع السوداني ينتقل إلى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر إعلام دولية أن مفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ستبدأ اليوم في مدينة جدة السعودية.

وقالت المصادر إن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع غادرا أمس الجمعة إلى المملكة العربية السعودية لبدء المفاوضات التي تتم بواسطة سعودية أميركية.

وأضافت أن وفد الجيش يضم 3 ضباط وسفيرا، بينما يضم وفد قوات الدعم السريع 3 ضباط.

ورحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في مباحثات جدة التي تأتي ضمن المبادرة الأميركية السعودية، وأملت أن تقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام.