شكرا لبحثكم عن خبر الوحدة والمنصورة يحددان موعد استئناف التدريبات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي : علمت أسرة تحرير موقع "أنباء عدن" عن عودة استئناف تدريبات فريقي كرة القدم الأول في ناديي وحدة عدن والمنصورة عقب إجازة عيد الفطر المبارك. ويستأنف غزلان الشيخ عثمان تدريباتهم بقيادة المدير الفني الجديد، خالد الزامكي، اليوم السبت في ملعب شهداء وحدة عدن بمديرية الشيخ عثمان. فيما تعود تدريبات أبناء المنصورة بقيادة المدير الفني صلاح الشبيبي غداً الأحد في ملعب الفقيد علي العلواني بمديرية المنصورة. وكانت مشاركة الناديين الأخيرة في بطولة مريسي 27 شهدت خسارة وحدة عدن رحلة الدفاع عن لقبه في المباراة النهائية بضربات الترجيح أمام الشعلة، فيما غادر المنصورة من الدور الأول بثلاثية نظيفة أمام وحدة المكلا.

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة والمنصورة يحددان موعد استئناف التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.