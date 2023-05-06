مليشيا الحوثي تحتكر سوق النقل من موانئ الحديدة لصالح تُجار تابعين لها

المنامة - ياسر ابراهيم -

كشفت مصادر في قطاع النقل بمحافظة الحديدة غربي اليمن "إن قادة مليشيا الحوثي شرعوا في مخطط يحتكر قطاع النقل من موانئ الحديدة بعد بدء تدفق محدود للحاويات هناك".



وقالت ثلاثة مصادر لـ"يمن شباب نت"، في قطاع النقل "إن قادة الحوثي استولوا على شاحنات المؤسسة العامة الاقتصادية وحولوها إلى حسابهم الشخصي وبدأوا في احتكار قطاع النقل من الحديدة".



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنات مختلفة كانت تتبع المؤسسة العامة الاقتصادية تنقل حاويات من موانئ الجديدة إلى محافظات عدة بينما ينتظر العاملون في قطاع النقل أكثر من شهرين لتحميل الحاويات ونقلها.



وقالت المصادر "إن القادة الحوثيين الذين يحتكرون قطاع النقل باسم المؤسسة الاقتصادية لا يعملون بنظام الدور المفروض على القطاع بل ينقلون أولاً متخطين الجميع".



وخلال السنوات الماضية أسست ميلشيات الحوثي قطاع تجاري جديد من قادتها وتابعين لها، وعملت على تطفيش رأس المال الوطني بجبايات باهضة ومضايقات مستمرة.

