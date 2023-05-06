عقب خروجه من محل صرافة.. مقتل شاب على يد عصابة مسلحة بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب، الخميس، على يد عصابة مسلحة، ترصدته عقب خروجه من محل الصرافه، وفي حوزته مبلغ مالي كبير، شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب "كتيب غالب"، قتل على يد عصابة مسلحة كانت تستقل دراجة نارية، أثناء خروجه من محل صرافة، بالقرب من جسر جولة الجمنة، في بني الحارث، شمال صنعاء.

ووثق فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مقتل الشاب على يد العصابة التي حاولت سرقته بالإكراه، في ظل الانفلات الأمني الواسع بصنعاء، والتي تشهد جرائم جنائية مماثلة شبه يومية.

ويظهر المقطع ملابسات الجريمة، التي ارتكبها شخصان كانا يستقلان دراجة نارية، حيث اقتربا من الشاب بسرعة، لخطف الكيس الذي يحتوي على المال، مما تسبب بسقوط الضحية، وارتطام رأسه في الأرض، ثم سحبه على قارعة الطريق ليتوفى على الفور.

وسجل جسر الجمنة حوادث مشابهة في أوقات سابقة، رغم أن يقع قريباً من مراكز ومقرات أمنية وأخرى عسكرية تتبع المليشيا، إلا أنه أصبح مكاناً مناسباً لعصابات التقطع والنهب وغيرها من التي تمارس الاعتداءات المختلفة بحق المواطنين.

