شكرا لبحثكم عن خبر الأحد .. اربعينية فقيد الوطن اللواء الركن صالح السيد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

تقام عصر يوم الأحد القادم على ملعب الشهيد علي صالح باحبيب بمديرية البريقة، فعالية كروية في ذكرى أربعينية فقيد الوطن اللواء الركن صالح أحمد السيد مدير أمن محافظة لحج، التي ينظمها مدير الأنشطة الرياضية بمديرية البريقة فضل الراعي، برعاية ودعم مدير أمن محافظة لحج العميد طيار حسين أحمد الجنيدي.

الفعالية ستجمع ناديي الجزيرة والروضة في مباراة عنوانها الوفاء الجميل لمن أوفى حياته في خدمة الوطن والدفاع عن اراضيه بعد مسيرة عطاء طويلة كان فيها واحد من ابرز الكوادر العسكرية التي كتبت اسمائها بحروف من ذهب في تاريخ الوطن.

وبرحيله فقدت لحج والسلك العسكري والأمني شخصية فريدة ساهمت بتغيير الواقع المزري ووضع لبنات الأمن والأستقرار الأولى.

اللجنة المنظمة وجهت دعوة مفتوحة للحضور لكل الشخصيات الوطنية والرياضية والعسكرية وأصدقاء وأحباب فقيد الوطن اللواء الركن صالح أحمد السيد.