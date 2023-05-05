شكرا لبحثكم عن خبر الشعلة أول نادي عدني يستأنف تدريباته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انباء عدن : نشرت الصفحة الرسمية لنادي الشعلة صوراً لاستئناف تدريبات فريقها الكروي الأول بطل مريسي 27 في ملعب باحبيب بالبريقة بقيادة المدرب ماهر قاسم وبحضور نائب رئيس النادي سالم الوادي. ويعد نادي الشعلة أول نادي عدني يستأنف تدريباته عقب عيد الفطر المبارك.

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