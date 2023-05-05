شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ثلاث فتيات غرقًا في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفيت ثلاث فتيات غرقًا، في إحدى البلدات بمحافظة البيضاء، وسط البلاد. وقالت مصادر محلية، إن ثلاث فتيات توفيت غرقا، في منطقة "فاقع" بمديرية ردمان بمحافظة البيضاء. وأضافت المصادر، أن الفتيات الثلاث توفت غرقاً في سد بمحافظة البيضاء أثناء قيامهن بغسل الأغنام في السد. وتأتي هذه الحادثة، بعد وفاة فتاتين غرقا، بسيول الأمطار بمحافظة إب، وسط البلاد، بالتزامن مع موجة أمطار تشهدها مختلف المحافظات اليمنية.

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