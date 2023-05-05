شكرا لبحثكم عن خبر برعاية لملس .. مكتب التربية بعدن يختتم دورة ميسري التوجيه والارشاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم

اختتمت صباح اليوم ، الدورة التدريبية الخاصة بميسري التوجيه والارشاد المهني في المدارس الثانوية في خمس مديريات( المنصورة- خور مكسر- الشيخ عثمان- البريقة- دار سعد) التي نظمها مكتب التربية والتعليم بعدن ، برعاية وزير الدولة محافظ عدن - احمد حامد لملس ، ضمن سلسلة من المواعيد ذات الصلة بتاهيل القدارت القيادية ، لتكون مواكبة للمهمات في قادم الايام ، والتي تنفذ من قبل شعبة التدريب والتأهيل واستهدف فيها قيادة العمل التربوي في خمس مديريات والمشرف الاجتماعي ووكلاء الانشطة ومعلم مادة من كل مدرسة ثانوية في المديريات المذكورة.

في الختام الذي حضره د. منى السعيدي منسقة المنظمات الدولية في مكتب التربية والتعليم عدن ، وضاح المهيوبي مدير التدريب ، خان مدير إدارة التأهيل ، عبدالعزيز الهاشمي منسق منظمة سوول في عدن .. تحدتث " السعيدي" عن قيمة ان تجد نفسك على ممر ختام دورة حملت الكثير من تفاصيل ، رفد القدرات ، وفقا لمعطيات ، يتبناها مكتب التربية ووضعها على خارطة ، مواعد تأهيل وتدريب ، بدعم منظمة سول ، التي تمنح العملية التعليمية في عدن ، دور متعدد ذهب ليكون غطاء ، لكثير من المحطات.

ونقلت تحيات مدير مكتب التربية والتعليم د. نوال جواد ، التي تمنح جوانب التأهيل والتدريب ، مساحة مفتوحة ، إيمانا منها بقيمة ، ان يكون التدريب لغة سائدة ، في ممر الاستمرارية ، لنواكب كل جديد وننقله الى الميدان ، على واقع العمل اليومي في المدارس وكل ما يرتبط بها.

واثنت " السعيدي" على جهود المشاركين وحضورهم البدني والذهني خلال الست الايام التي تدربوا واكتسبوا فيها المعارف والمهارات التي ستساعدهم على تحقيق أهداف البرنامج وافادة ابنائنا الطلاب في المدارس المستهدفة على التعرف على الوظائف والمهن المتوفرة في عالمنا المعاصر وفي المجتمع الذي يعيشون فيه وبالتالي مساعدتهم في الاختيار لما يناسب ميولهم ودوافعهم والاستعداد لها معرفيا ومهاريا .. وطالبت المتدربين بنقل ما اكتسبوه من معارف ومهارات للميدان وسيحضون بدعم ومساندة من مكتب التربية والتعليم عدن.

كما تحدث كبير المدربين الاستاذ صبري الحكيمي مشيدا بالبرنامج والمشاركين فيه تدريبا وتدربا وحثهم على الاستفادة منه في العمل مع الطلاب من خلال فعاليات وبرامج تساعد الطلاب على التعرف على المهن والوظائف العديدة ومزاياها وبالتالي حسن اختيارهم بما يلبي رغباتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

يذكر ان الدورة التي شارك فيها نخبة من القيادات التربوية ، جاءت كتحصبل جديد للعلاقة التي يتبناها المكتب ، ويسعى من خلالها ، لوضع برامج خاصة بالتأهيل والتدريب ، على مر السنوات الماضية ، والتي تحقق فيها نجاح كبير في هذا الاتجاه ، باشكال متعددة ، تبنت فيه شعبة التدريب والتأهيل ، دور خاص ،قدم هوية ذات شأن برفد كل منتسبي العمل التربوي والتعليمي في المحافظة ، بالكثير من الدورات.