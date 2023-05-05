إب.. سيول الأمطار تجرف فتاتين في عزلة المخادر

المنامة - ياسر ابراهيم - توفيت فتاتان، اليوم الخميس؛ نتيجة جرفهما بسيول الأمطار، في محافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن سيول الأمطار جرفت فتاتين في قرية "الأرجب" بمديرية المخادر، شمال غرب محافظة إب.



وحسب المصادر، فقد تم العثور على جثة فتاة واحدة، فيما لم يتم العثور على الفتاة الأخرى حتى كتابة هذا الخبر.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي لا يزالون يواصلون البحث عن جثة الفتاة الأخرى، ولم يتم العثور عليها حتى الان، نتيجة استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول.

يأتي هذا بعد يوم واحد من جرف سيول الأمطار لمواطن في مديرية القفر، التي تقع بالقرب من مديرية المخادر، بمحافظة إب.

وأدت الأمطار المستمرة على عدد من المناطق في محافظة إب إلى جرف عدد من الأراضي الزراعية والطرقات، وتعرض كثير من المنازل للهدم، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار على حياة السكان.