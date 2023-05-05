تعز: وفاة وإصابة 2179 شخص جراء الحوادث المروية خلال 2022 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة السير بمحافظة تعز، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 2179 شخص جراء الحوادث المرورية في المحافظة خلال العام المنصرم 2022م.

جاء ذلك على لسان مدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد الركن عبدالله راجح، خلال تدشين أسبوع المرور العربي، بحضور قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة. وفقا لوكالة سبأ.

وأوضح العقيد راجح، أن حجم الخسائر البشرية والمادية جراء عدم الإلتزام بقواعد وآداب المرور والتي بلغت خلال العام المنصرم 2500 حادثة مرورية، أسفرت عن خسائر مادية بلغت مليار و ٤٧٢ مليون ريال ووفاة 357 حالة وإصابة 1822 حالة بإصابات مختلفة.

وكان وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، قد دعا خلال التدشين الفعاليات المجتمعية المدنية والعسكرية والأمنية أن يكونوا عونا لشرطة السير وقدوة يحتذى بها.

وشدد على ضرورة نشر التوعية في أوساط المجتمع بأهمية الإلتزام بآداب وقواعد المرور لتجنب الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها.

واستعرض مدير عام شرطة السير احتياجات شرطة المرور لتعزيز البنية التحتية والامكانيات التي تساعد رجال المرور في تنظيم الحركة وضبط المخالفين.