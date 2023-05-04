شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان مهم يؤكد اهتمام "حيدر ابوبكر العطاس" التحضيرات والحوارات التي انطلقت في عدن للم الشمل الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر مدير مكتب دولة الرئيس حيدر ابوبكر العطاس بيان مهم، حول التحضيرات والحوارات التي انطلقت في عدن للم الشمل الجنوبي لمواجهة مهام المرحلة القادمة.

حيث جاء في نص البيان الصادر..

تابع دولة الرئيس حيدر ابوبكر العطاس باهتمام بالغ التحضيرات والحوارات التي انطلقت في عدن للم الشمل الجنوبي لمواجهة مهام المرحلة القادمة.

ويقدر دولته الظروف المحلية والإقليمية والدولية المحيطة بالأوضاع الراهنة وقد كان يتابع التحضيرات الأخيرة للقاء التشاوري والتي يعتبرها انطلاقة أساسية للم الشمل الجنوبي بما يجعله قادرا على تحمل مهام المرحلة. وتجدر الإشارة بأن دولته قد تقدم بورقة عمل تم تسليمها لرئيس لجنة الحوار وعدد من المكونات الجنوبية تتضمن عددًا من الأفكار حول الحوار الجنوبي.

كما أن مكتب دولته كان على اتصال خلال الأيام المنصرمة مع عدد من قيادات المجلس الانتقالي وقد كان ينوي التواجد في عدن للاشتراك في هذه الانطلاقة التي يعتبرها خطوة أساسية على طريق لم الشمل الجنوبي. وبهذه المناسبة، يتمنى دولته للمشاركين في هذا اللقاء كل النجاح والتوفيق لتعزيز وحدة أبناء الجنوب.



والله ولي التوفيق،،،

