في ختام زيارة إلى عدن.. - المبعوث الأممي: ما زلت ملتزماً بدعم الوصول لحل مستدام للنزاع يعكس إرادة الشعب اليمني  

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، التزامه بدعم الوصول لحل مستدام للنزاع يعكس إرادة الشعب اليمني.



جاء ذلك في بيان لمكتب المبعوث الأممي، عقب اختتام زيارة له إلى العاصمة المؤقتة عدن، التقى فيها برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.



وقال البيان، إن المبعوث الأممي، أطلّع من الرئيس العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية، وعلى ضوء الجهود الإقليمية والدولية المبذولة حالياً لدعم الأطراف للتوصل إلى اتفاق حول سبل المضي قدماً في اليمن.



وأكد "غروندبرغ" على أهمية الحفاظ على الزخم الراهن والبناء على التقدم الذي أحرزته الأطراف حتى الآن، وشدد بأنَّ ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار وتوافر الإرادة السياسية وتقديم التنازلات من الجانبين بما يجلب المنفعة للشعب اليمني.



وقال: "انخرطت في نقاش مثمر وجوهري مع الرئيس العليمي حول سبل المضي قدماً التي تعالج الاهتمامات الرئيسية لليمنيين والدفع نحو عملية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، ما زلت ملتزماً بدعم الوصول لحل مستدام للنِّزاع يعكس إرادة الشعب اليمني".



وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة، تأتي ضمن المشاركات النشطة للمبعوث الخاص في اليمن والمنطقة لتعزيز التوصل إلى اتفاق يضع اليمن على مسار تسوية جامعة.

