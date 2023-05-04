مدرب وحدة عدن : هل الفيفا ناوي يجدد للفوضى والعشوائية في بلادنا !؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - - انباء عدن : قال مدرب نادي وحدة عدن الكابتن خالد الزامكي في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي : ايش آخر أخبار الاتحاد الدولي لكرة القدم مش جدد للاتحاد العام لكرة القدم سنة واحدة حتى ابريل 2023م وبعدين ايش الجديد شفنا انتخابات في الاتحاد العام لكرة القدم في السعودية وعندنا ايش الوضع أو ناوي الاتحاد الدولي يجدد سنة اخرى من الفوضى والعشوائية !!!

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