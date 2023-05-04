شكرا لبحثكم عن خبر شخصية كبيرة تشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شارك اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له المجلس الانتقالي في عدن. ووصل الصبيحي الى قاعة الفندق بحسب ما اظهرته بعض الصور التي التقطت خلال حضوره . ومن المقرر ان يدشن اول ايام الحوار اليوم الخميس والذي من المقرر له ان يستمر عدة ايام .

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