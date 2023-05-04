شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون يعلن عن 3 سفن أمريكية ترسو فى بورتسودان لإجلاء من يرغبون فى مغادرة السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

أعلن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن ثلاث سفن أمريكية ترسو حاليا في بورتسودان لاجلاء المزيد من الامريكيين أو غيرهم ممن يرغبون فى مغادرة السودان.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" باتريك رايدر ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية ـ إن إحدى هذه السفن نقلت نحو 300 شخص من بورتسودان إلى جدة السبت الماضى، مضيفا أن هذه السفينة عادت إلى بورتسودان لتكون متاحة لنقل أى من مواطنينا أو غيرهم ممن يرغبون في مغادرة السودان.

وأضاف أن هناك سفينتين متواجدتين فى بورتسودان أيضا لتلبية نفس الغرض.