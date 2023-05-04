شكرا لبحثكم عن خبر المطري : نحن هنا اين الدوري اليمني ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - - انباء عدن :

كتب الحكم الدولي السابق محمد علي المطري منشور على صفحته معبراً عن غضبه تجاه اتحاد كرة القدم اليمني، ينشره موقع (أنباء عدن) كما جاء كالتالي :

نحن هنا اين انتم اين الدوري والله عيب الذي بيحصل لا حس ولا خبر هل يعقل كل إنجازكم دوري درجة ثانية في اسبوع ودورة مدربين وتعيين باشنفر في اتحاد غرب آسيا وطرح فلان بدل علان وعلان بدل فلان وتعيين المرحوم الحي صبرة مدير أداره التسويق وتكليف لجنه حكام ومعسكر منتخب ناشئين وليس على حسابكم فعلا شي مخجل مايحدث وكل عام هكذا ضحك على خلق الله وعفوا نسيت واستحداث منصب امين عام مساعد مع انه قرار ارتجالي ولكن نحسبه إنجاز لكم وكذا تعيين منسق اعلامي جديد وايضا ابعاد طبيب وارجاع مدلك ولا انسى عبده مسعد وكم واحد هذا هو عمل اتحاد الكرة خلال العام وعندما نسمع تبريرات اتحاد الكرة ماذا صنعتو يريد عليك أحدهم يكفي اننا جنبنا الرياضه من مايحدث ويدو للبلاد من الحرب وياليت وكنتم خليتو الوضع كما هو لكان افضل من ماقدمتو .

وانا على ثقة ان اتحادنا ينتظر ماذا سوف يقدم منتخب الناشئين لكي يجير اي انجاز له اذا ما استطاع منتخبنا عمل شي وبهذا يستمر العبث بانهم عملو وصنعو ويبقى الحال كما هو لادوري ولا انشطه ولا شي يذكر اطلاقا.