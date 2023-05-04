شكرا لبحثكم عن خبر وكيل قطاع المناهج يطلع على عمل إدارة الاصدار بوزارة التربية والتعليم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خالد هيثم

الإعلام التربوي - خالد هيثم

يواصل وكيل قطاع المناهج بوزارة التربية والتعليم ، نائب رئس لجنة الاختبارات العليا ، د. عبدالغني الشوذبي ، حواره المستمر بالنزول وتفقد آليات العمل في الادارات والاقسام ذات الصلة ، بمهمة الترتيب والاعداد والتهيئة ، للاختبارات النهائية ، للتعليم الثانوي للعام الدراسي 2022 - 2023 م ، وذلك بتنفذ برنامج نزول مبرمج وضع في إطار منسق ، بغاية الوصول إلى علاقة مشتركة بين ما ينجز وما تم التوجيه به من قبل الوزارة واللجنة العليا للاختبارات.

وخلال الزيارة ، اطلع على اخر التحضيرات لإخراج الاختبارات بصوره مثلى بحسب خطه الخارطة الاختبارية ، التي تحظى بمتابعة الوزير طارق العكبري ، وفقا لمشهد واضح تتم فيه برمجة العمل والمهمات ، لتكون واقع خاص تلتزم له الأدوار الحريصة ليكون منجز وفي خدمة المرحلة التي ترتبط بها منظومة التربية والتعليم.

وخلال الزيارة والنزول ، اطلع "الشوذبي" ايضا ، على الانجاز والذي تم فيه الانتهاء من اصدار أرقام المحافظات الشرقية "حضرموت الوادي والساحل شبوه سقطرى الجوف والحديده والمهرة".. وهو عمل طيب يسهم في سرعة تنفيذ كل ما هو موضوع ، خلال ما تبقى ليكون الوصول بصورة شاملة ، في منتصف الشهر حينما تنطلق الاختبارات النهائية للتعليم الثانوي.

وخلال حديثه ، لمنتسبي الإدارة ، وأقسامها .. حرص الوكيل " الشوذبي" على التوجيه بقيمة العمل الذي ينتسب إلى روح العمل التعلمي والتربوي ، في هكذا محطات ، تنهض فيها الاوطان ، باعتبار انها مهمة وحديث مشتركان ، يقدمان ماليدهم في عمق المجتمعات .. وشدد على أن يكون كل من يرتبط بمهمة ، قادر على استيعاب كل تفاصيلها ، دون نقصان ، لأن الخطاء والإهمال ، مرفوضان ، ولا يقبل بهما ، لذلك يكون التحلي بالروح الانتصارية ، هو المطلوب ، لنتشارك في تنفيذ ما وضع على عاتقنا ، وهي مساحة ثقة تمنح لكم ، لتكونوا شركاء في نحاج قادم ، ينتظره الجميع.