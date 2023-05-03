دعوات دولية لحماية الحريات الصحفية وإطلاق جميع الصحفيين المحتجزين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى حماية الحريات الصحفية في اليمن.



جاء ذلك في بيانات منفصلة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 مايو/ أيار من كل عام.



وقال السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن في بيان: "نفخر بالصحفيين اليمنيين المتفانين في عملهم في أوضاع صعبة وخطيرة لضمان الشفافية والمساءلة وإيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة للجمهور".



من جانبها، اعتبرت السفارة البريطانية لدى اليمن في تغريدة، أن "الصحافة في اليمن مهنة قد تكلف الكثير"، مشيرة إلى تعرض الصحفيين للسجن والتعذيب، وصدور أحكام بإعدام بعضهم.



وأضافت: "في اليوم العالمي لحرية الصحافة تؤكد بريطانيا على أهمية حرية وسائل الإعلام، وتدافع عن حق العاملين في مجال الإعلام في ممارسة الصحافة بحرية وأمان".



وفي السياق ذاته شددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان، على "التزام الاتحاد بإعلام حر ومستقل في اليمن"، داعية إلى "إطلاق جميع الصحفيين المحتجزين".



وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن 6 صحفيين لا يزالون محتجزين لدى أطراف الصراع في البلاد.



واحتل اليمن المرتبة 168 (من أصل 180 بلداً) في مؤشر حرية الصحافة للعام 2023، وفق تقرير صدر الأربعاء، عن منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية.

