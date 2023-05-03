بريطانيا وهولندا تعلنان عن جهد مشترك لتمويل عملية إنقاذ ناقلة النفط "صافر"

المنامة - ياسر ابراهيم - من المقرر أن تستضيف المملكة المتحدة وهولندا حدثًا إعلانيًا غدًا لتمويل كامل عملية إنقاذ الأمم المتحدة لناقلة النفط صافر قبالة ساحل اليمن.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياس، اليوم الأربعاء، إن المجتمع الدولي جمع حتى الآن 95 مليون دولار.



وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى 29 مليون دولار إضافية حتى تتمكن الأمم المتحدة من إزالة النفط من خزان السفينة.



وترسو السفينة صافر البالغة من العمر 45 عامًا، والتي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط، على بعد ستة أميال من ساحل مدينة الحديدة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.



وقد يتسبب أي انفجار أو تسرب من السفينة في واحدة من أخطر كوارث الانسكاب النفطي في التاريخ، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة السلام الأخضر.



ولم تخضع الناقلة لأي صيانة منذ عام 2015 ، مما أدى إلى تآكل هيكلها مما جعلها في حالة سيئة.

