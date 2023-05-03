إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة إثر استهداف قوات تابعة للانتقالي لسيارة مواطن بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب أربعة أشخاص بينهم طفلة، الأربعاء، إثر هجوم لعناصر من قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على سيارة مدنية جنوب محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "عناصر من ما يسمى قوات دفاع شبوة أطلقت، صباح اليوم، النار على سيارة المواطن بن بوحي القميشي التي كانت تقله مع أسرته في نقطة مفرق مديرية الصعيد".



وأضاف، أن المواطن القميشي رد على مصادر إطلاق النار ما أدى إلى تبادل الاشتباكات مع عناصر قوات دفاع شبوة".



وأوضح المصدر، أن الاشتباكات أدت إلى إصابة القميشي وطفلته بجروح بالغة وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما أصيب جنديان من قوات دفاع شبوة بإصابات طفيفة. فيما لم تعرف أسباب الاشتباكات.



يشار إلى قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تمارس انتهاكات وجرائم واسعة بحق المواطنين منذ سيطرتها على المحافظة في أغسطس من العام الماضي.



وكانت عناصر تابعة لهذه القوات أقدمت صبيحة عيد الفطر على تصفية مدير مكتب الصحة في مديرية بيحان الشيخ عبدالله الباني في مصلى العيد بعد انتهائه من إلقاء الخطبة.

