الهجرة الدولية: نزوح 178 أسرة يمنية خلال ثلاثة أسابيع

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، نزوح 178 أسرة يمنية خلال الثلاثة الأسابيع الأخيرة من شهر أبريل الفائت.



وقالت في بيانين منفصلين، إنه بين الفترة من 9 حتى 29 أبريل 2023، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 178 أسرة (1068 فردًا) نزحت مرة واحدة على الأقل.



وأشارت إلى أن النازحين انتقلوا إلى محافظات مأرب (88 أسرة نشأت من داخل المحافظة ومن محافظة الحديدة)، وتعز (64 أسرة نشأت من داخل المحافظة ومن الحديدة)، وشبوة (14 نشأت من داخل المحافظة ومن مأرب).



وبحسب إحصاءات المنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 29 أبريل 2023، بلغ 3.035 أسرة يمثلون (18.210 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.

