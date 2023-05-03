شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يطلق تصريحات مستفزة للجنوبيين عشيت الاحتفالات بيوم 4مايو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه قيادي حوثي تهديدا للجنوبيين في حالة تعديهم على الوحدة اليمنية بالقول ننتظر أي اعتداء من الجنوبيين على الوحدة اليمنية وسيرون ما معنى الوحدة .

جاء ذلك في منشور له على صفحته الخاصة بتويتر رصدها موقع كريتر نت ..

حيث قال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي الغير معترف بها دوليا ..”الوحدة اليمنية بيد 40 مليون يمني ويمنية وليست بيد فصيل أو حزب أو شمال أو جنوب أو شرق أو غرب..

– لقد صنعها الشعب كل الشعب

– وأصبحت حقاً حصرياً وملكاً خالصاً للشعب كل الشعب

– ومن لديه أي خيار مضاد عليه مراجعة الشعب على حد زعمه .

وتابع العزي بالقول: “ما داموا رضيوا للآخرين يقدموهم كبش فداء ويجندوهم ضدنا (مقابل وعود مكذوبة أصلا).. راح بإذن الله نصنفر العقول المصدية ونوريهم ايش معنى الوحدة (ننتظر شعرة اعتداء فقط)”.