شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس يعدل النظام الأساسي للمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، القرار رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل النظام الأساسي للمجلس.

وتضمن القرار استحداث عددا من الهيئات المركزية والهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، ودمج عدد من لجان الجمعية الوطنية ودوائر الأمانة العامة والإدارات التنفيذية في القيادات المحلية بالمحافظات والمديريات.

كما تضمن القرار عددا من المواد الأخرى المنظمة للعضوية والحقوق والواجبات وغيرها.