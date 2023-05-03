شكرا لبحثكم عن خبر فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي يزور اللواء رجب في منزله بأبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قام فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي يتقدمهم الدكتور صالح محسن الحاج رئيس الفريق، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى اللواء الركن فيصل رجب في منزله في مديرية خنفر بمحافظة أبين للاطمئنان على صحته وتهنئته بخروجه من الأسر.

ونقل الحاج الى اللواء رجب تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وتهانيه الحارة بتحريره من سجون مليشيا الحوثي الإرهابية بعد 8 سنوات من الاخفاء القسري.

وأثنى الحاج على الأدوار العسكرية البطولية التي سطرها اللواء رجب خلال مشواره الوطني الحافل بالعطاء، مؤكداً أن نضالاته ستظل مصدر إلهام في الصبر والصمود داخل المعتقلات.

من جهته عبر اللواء رجب عن امتنانه البالغ بزيارة فريق الحوار الوطني الجنوبي، مشدداً على ضرورة التكاتف ولم الشمل واتخاذ طريق الحوار كمنهج وسلوك لمواجهة تحديات المرحلة.