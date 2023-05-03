شكرا لبحثكم عن خبر الائتلاف الوطني الجنوبي يعلن عدم مشاركته في اللقاء التشاوري الذي دعا له الانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الائتلاف الوطني الجنوبي عدم مشاركته في اللقاء التشاوري الذي دعا له المجلس الانتقالي للمكونات الجنوبية المقرر اقامته في عدن خلال الايام القادمة.

وبين الائتلاف الوطني اسباب عدم مشاركته في رسالة وجهها لرئيس فريق الحوار الداخلي بالمجلس الانتقال الدكتور / صالح محسن الحاج قال فيها: "بخصوص اللقاء التشاوري المشار إليه لا يزال بالنسبة لنا غير واضح، فنحن لم نشارك في التحضير له، ولم يتم دعوتنا للمشاركة في اللجان التحضيرية، ولم نوضع في التفاصيل حول عدد المكونات المشاركة فيه، ولا الملفات التي سيبحثها، ولا مستوى التمثيل وآلية العمل".

وأكد الائتلاف أن أفضل آلية لحوار سياسي مثمر هي عقد لقاء تحضيري بين قيادات كل المكونات السياسية في الساحة الجنوبية، ثم ينطلق منه إلى حوار وطني موسع.

وشدد الائتلاف على أن الهدف المنشود هو تحقيق وحدة الصف الجنوبي وتحقيق الشراكة في تمثيل الجنوب وتحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة آثار الأحداث التي شهدتها العاصمة عدن وبعض المحافظات في السنوات الماضية، ولا تزال يد الائتلاف ممدودة لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح الائتلاف الوطني الجنوبي أن ميثاق الشرف ينبغي أن يكون خلاصة الحوار والتتويج الأخير الذي يعكس التوافق في الملفات الأخرى، وليس العكس، مشددا على ضرورة إعادة ترتيب ملفات الحوار، بدءا بملفات بناء الثقة، ثم الملفات السياسية، وانتهاء بميثاق الشرف الوطني.