شكرا لبحثكم عن خبر ماذا قال العليمي في الاتصال الهاتفي للواء فيصل رجب ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالمناضل الوطني الكبير اللواء فيصل رجب هنأه فيه بالحرية من سجون المليشيات الحوثية، والعودة إلى أهله ومحبيه، ورفاق دربه بعد سنوات من المعاناة، والاخفاء.

وتبادل فخامة الرئيس مع اللواء رجب الأحاديث الودية، متمنيا له موفور الصحة والشفاء العاجل من آثار التغييب الظالم في معتقلات المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدا بهذا الخصوص حرص الدولة على القيام بواجباتها تجاه أبطالها المحررين في كل مكان.

كما طمأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة أهالي باقي المحتجزين والمحتجزات بالعمل على الإفراج عنهم جميعا بمن فيهم المناضل محمد قحطان المشول بقرار مجلس الأمن الدولي.