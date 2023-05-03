شكرا لبحثكم عن خبر العليمي يستقبل هانس غروندبرغ في معاشيق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم للبحث في مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لإحياء مسار السلام في البلاد.

وخلال اللقاء استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص حول نتائج لقاءاته الأخيرة على الصعيدين المحلي، والاقليمي.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية استنادا الى مبادراتهم المبكرة للسلام عام 2021، واهمية البناء عليها لدفع المليشيات الحوثية الإرهابية على التعاطي الجاد مع المساعي الاقليمية والدولية لاطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الامم المتحدة.

و رحب الرئيس ببيان مجلس الامن الدولي الاخير الذي دعا فيه الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في جهود السلام، والتشديد على ضرورة استناد أي عملية تفاوضية الى المرجعيات المتفق عليها، وعلى وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بدعم مساعي المبعوث الخاص للامم المتحدة، والوسطاء الاقليميين والدوليين، وكافة المبادرات الرامية الى انهاء المعاناة الانسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار والتنمية.

ودعا فخامة الرئيس المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط على المليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بملف المحتجزين بموجب اتفاق ستوكهولم، والتفاهمات الاخيرة التي تشدد على تبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز، والكشف عن مصير الاف المختطفين، والمخفيين في سجون المليشيات، وفي المقدمة محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي.

وبين رئيس مجلس القيادة الرئاسي عدم جاهزية المليشيات الحوثية لخيار السلام، دون اكتراث للمعاناة المتفاقمة التي تجلت بوضوح في كارثة التدافع المؤلمة بصنعاء التي اودت بحياة عشرات الفقراء الباحثين عن اي مساعدات انسانية للبقاء على قيد الحياة.

كما نبه الرئيس إلى خطورة استمرار المجتمع الدولي في التغاظي عن الاجراءات الاحادية للمليشيات، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، ما شجعها على تحشيد أكثر من مليون طفل إلى معسكرات طائفية تعبوية لتمجيد الحروب، والتحريض ضد قيم ومبادىء السلام، والاعتدال، والتعايش التي عرفها اليمنيون على مر التاريخ.

حضر اللقاء نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية اقبال بهادر.