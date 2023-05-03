شكرا لبحثكم عن خبر الخبجي : جنوب اليوم غير الأمس، هناك من المفاجئات ما لم يتوقعها العدو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تحدث القيادي في المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي عن اللقاء التشاوري الذي دعا له الانتقالي مؤخرًا والمزمع إقامته في العاصمة المؤقتة عدن يوم غدًا الخميس الموافق 4 مايو.

وقال الخبجي في مقال له تحت عنوان"اللقاء التشاوري الموسع لشعب الجنوبي، 4 مايو 2023م" إنه من يأتي متأخرا، خيرا من لم يأتي، ومن لم يأتي اليوم من أبناء الجنوب، حتما سيأتي غدا بكل تأكيد".

وأشار الخبجي أن"جنوب اليوم غير الأمس، هناك من المفاجئات ما لم يتوقعها العدو، وأسقطت كل الرهانات البالية التي يعولون عليها".

وأضاف الخبجي:"متفائلون دوما، أن القادم سيكون أفضل، إن ما بدأه شعبنا الجنوبي في نضالاته، حتما سيتوج بالنصر الأكيد، وبما يحقق الحرية والكرامة له، ولجميع الأجيال القادمة دون استثناء، تحت ظل سقف دولة جنوبية فدرالية، تحفظ الحقوق والحرية والكرامة لشعب الجنوب".

وبين الخبجي أن"يوم 4 مايو سيظل تاريخ متجدد في مسيرة نضالات شعب الجنوب، سيتوج حتما بالنصر الأكيد".