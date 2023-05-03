اليمن..وفاة ثمانية أطفال غرقاً في سدود وحواجز مائية في ثلاث محافظات يمنية

توفي ثمانية أطفال دون سن الثالثة عشر، غرقاً في حواجز وسدود مائية في حوادث منفصلة شهدتها ثلاث محافظات يمنية، بالتزامن مع أمطار موسمية تشهدها عموم البلاد.



وقالت مصادر محلية، إن، أربعة أطفال من عائلة واحدة بينهم شقيقان، توفوا غرقا صباح أمس الثلاثاء، في تجمع لسيول الأمطار بقرية الخشعة في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).



وحسب المصادر فإن جميع الأطفال الأربعة الضحايا دون سن الثالثة عشر من العمر.



وفي العاصمة صنعاء وريفها (شمال اليمن)، توفي ثلاثة أطفال، الثلاثاء، غرقاً أثناء محاولتهم السباحة، في حادثتين منفصلتين.



وقال سكان محليون، إن "أهالي منطقة بني حوات بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، تمكنوا من انتشال جثة طفل (10 أعوام) بعد أن غرق في حاجز مائي (بركة) أثناء قيامه باللعب ومحاولته للسباحة".



وفي ذات السياق، تمكن أهالي وادي السر من انتشال جثتي طفلين في الثالثة عشر من أعمارهم من سد بيت الملاحي الكائن بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، أثناء محاولتهم السباحة.



وشهدت محافظة إب (وسط اليمن)، وفاة الطفل (عمار ياسر حسن ملهي المليكي)، غرقاً في خزان مائي بقرية "صرعدد" بمديرية ريف إب.



وتشهد محافظات الجمهورية منذ أسابيع أمطار موسمية، ومعها امتلأت الحواجز والسدود المائية، وهو ما تسبب بتسجيل عدد كبير من حالات الوفاة غرقا جراء محاولة السباحة في تلك السدود والحواجز المائية في ظل غياب أدوات السلامة.

